Landstede Hammers blijft op zoek naar nieuwe impulsen, Kroaat komt naar Zwolle

motorsport Collin Veijer na knappe zevende plek in TT van Assen: ‘Ik wist niet dat het de laatste ronde was’

Zijn moeder stond zondag in betrekkelijke anonimiteit naast de pitbox van zoon Collin Veijer. Zelf kijken naar de race was voor haar geen optie. „Dat doe ik eigenlijk nooit, veel te spannend”, zei ze nadat Collin haar op had gezocht voor een hele grote knuffel. Net zoals voor de rest van de familie en de mensen uit het team. Bij zijn debuut in Assen eindigde Veijer op een verdienstelijke zevende plek in de Moto3 en natuurlijk moest dat gevierd worden. „We mogen hier hartstikke blij mee zijn.”