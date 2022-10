Landstede Hammers boekt bij Feyenoord na beroerd begin nog een knappe overwinning

Wat in de eerste helft voor geen meter lukte, driepunters schieten, was na rust het wapen van Hammers. Vooral dankzij Coen Stolk, die tegen zijn oude club speelde, herstelde de ploeg van coach Herman van den Belt zich voorbeeldig na het beroerde eerste kwart (15-8). Stolk - voor rust zonder score - was in het derde kwart goed voor 3 driepunters, ook Ryan Davis en Dragos Diculescu mikten van afstand raak. Daardoor werd het bij 54-52 weer een wedstrijd.

De opgaande lijn werd in het laatste kwart doorgetrokken. Alle statistieken waren in de eerste helft in het voordeel van Feyenoord en werden na de pauze omgedraaid. Hammers eindigde op 13 bommetjes, tegen een percentage van 52 procent. Na de vierde driepunter van Davis - bij 67-77 met anderhalve minuut te gaan - werd het nog onnodig spannend. Maar De Pagter, vanaf de vrije worplijn, en Davis sleepten de buit binnen.

Incompleet

Feyenoord miste de lange Jeroen van der List, die met het 3x3 team van Utrecht speelt bij het World Tour-evenement in Parijs. Hammers was ook nog verre van compleet. Felix Terins, de nieuwe Zweedse spelmaker, ontbrak in Rotterdam vanwege griep. Aangezien de Griekse proefspeler Nikos Paparegkas deze week terugkeerde naar eigen land is er nog steeds een vacature in de Zwolse selectie. Dat gat ontstond omdat Taren Sullivan, die naar Zwolle zou komen, in tweede instantie afzag van de komst naar de eredivisie.

BNXT League: Feyenoord Basketball - Landstede Hammers 77-82 (15-8, 36-27, 54-52). Scores: Ryan Davis 25 punten, Boyd van der Vuurst de Vries 15, Dragos Diculescu 13, Sukhmail Mathon 10, Coen Stolk 9, Ralf de Pagter 6, Roel van Overbeek 4.