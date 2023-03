Landstede Hammers en coach Herman van den Belt verbreken de band na ruim 25 jaar: ‘Een pijnlijke situatie’

korfbal Met Max Malestein als absolute uitblinker neemt DOS’46 zoete wraak op KZ

De korfballers van DOS’46 hebben in een typische wedstrijd tegen KZ revanche genomen voor een nederlaag eerder dit seizoen. Net als in Koog aan de Zaan maakten de beide ploegen het elkaar met een sterk staaltje ‘ontregelkorfbal’ voortdurend lastig. Alleen Max Malestein ontworstelde zich met acht goals aan de aanvallende malaise. Met de zege is klassebehoud drie wedstrijden voor het eind een feit.