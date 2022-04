Landstede Hammers gaat zeker nog wat wedstrijden winnen, maar nu nog even niet

Einde van een tijdperk bij handballen­de tweeling­zus­sen van Wijhe’92

Ruim twaalf jaar waren ze samen aan de rechterkant de vleugelflitsers van het eerste handbalteam van Wijhe’92. Janine was hoekspeelster en Pauline de opbouwster. De talentrijke tweelingzussen Nijboer zetten zaterdagavond een punt achter hun handbalcarrière, in de door Wijhe’92 met 41-31 gewonnen derby tegen Lettele, dat in de eerste helft dapper en goed speelde. Het moederschap lonkt voor beide handbalsters. Nog langer doorspelen is niet verantwoord.

11:43