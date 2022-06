Landstede Hammers geeft het stuur in handen van de Zweed Felix Terins

Terins (24) is een kind van Norrköping. Hij vierde met ‘zijn’ club de afgelopen twee jaar het kampioenschap en werd in de reeks finales van afgelopen seizoen tegen Jämtland Basket uitgeroepen tot meest waardevolle speler. De guard speelt zijn hele basketballeven bij de Dolphins, afgezien van twee seizoenen bij KFUM Nässjö.

Sinds november is Terins ook international voor Zweden, dat nog in de race is voor een plaats bij het wereldkampioenschap van 2023.

Algemeen manager Aleksandar Todorov is blij dat het gelukt is om Terins aan het team toe te voegen. ,,Felix is een veelzijdige speler, ook nog eens iemand die de Scandinavische mentaliteit in zijn bloed heeft. Hij werkt hard en geeft nooit op. Hij gaat het team helpen en tegelijkertijd zichzelf verder ontwikkelen. Een mooie versterking.”