Landstede Hammers haalt Kayel Locke terug naar Zwolle

HANDBAL Handbal­club Voorwaarts slaat dubbelslag met de trainers Clarijs en Overmars

27 augustus De handbalsters van Voorwaarts spelen komend seizoen op eigen initiatief in de tweede divisie en niet meer in de eredivisie. Maar dat gaat wel gebeuren met een opvallende technische staf. Kira Overmars is de nieuwe hoofdtrainer, met bondscoach Ricardo Clarijs als adviseur.