Landstede Hammers in oefenduel ruim langs Den Helder Suns

Atletiek­unie trekt zich terug voor organisa­tie EK Indoor Apeldoorn in 2023

0:09 Europese Kampioenschappen Indoor worden in 2023 niet in Apeldoorn georganiseerd. De Atletiekunie en provincie Gelderland trekken het bod om het EK te organiseren in. ,,De conclusie is dat we gaandeweg de verkenning een voorkeur voor de sterke concurrent Istanbul hebben ervaren”, zegt Atletiekunie-directeur Pieke de Zwart.