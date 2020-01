Landstede Hammers kan fraaie inhaalrace tegen Körmend net niet bekronen

In de Europe Cup heeft Landstede Hammers een knappe comeback tegen Egis Körmend niet kunnen aftoppen met de winst. Na een bloedstollende verlenging waren de Hongaren nét te sterk (90-94), waardoor de Zwolse rol in Europa lijkt te zijn uitgespeeld.

En dat allemaal door een ronduit belabberd eerste kwart. Landstede Hammers Regio Zwolle – zoals de ploeg in Europees verband heet – komt nog wel op voorsprong na een lekkere dunk van Mohamed Kherrazi, maar incasseert vervolgens een Hongaarse run van twaalf (!) punten. Het gat is geslagen na het eerste kwart: 14-25. Lullig, want Hammers knokt in de daaropvolgende drie kwarten knap terug. Het snoept stukje bij beetje meer af van de Hongaarse voorsprong: in het tweede kwart vier puntjes. Meteen na rust nog eens vier. Devon van Oostrum brengt met twee drietjes de marge zelfs terug tot twee.

Slim spelen

Ineens ontstaat iets als geloof. Gaat het dan toch gebeuren? Een siddering trekt door de hal. Zelfs de geslepen Hongaren weten het niet meer. Je voélt de twijfel. Routinier Frank Turner (31) kijkt zijn Hongaars/Amerikaanse teamgenoten aan. Tikt met zijn wijsvinger op de slapen. Slim spelen, lijkt-ie te willen zeggen, maar zijn ogen verraden iets anders. Landstede ruikt bloed. Forward Jordan Varnado – goed voor 28 punten – verschaft Körmend weer een beetje lucht, maar meteen is de spanning terug na een drietje van Mike Schilder. En zo gaat het nog even door.

Diep in het vierde kwart zet Ralf de Pagter zijn ploeg voor het eerst sinds Kherrazi’s dunk op voorsprong: 68-67. De hal ontploft. De Zwolse inhaalrace mondt aan het einde van het vierde kwart uit in een gelijke stand: 78-78. Dat wordt dus verlengen. De teleurstelling is des te groter wanneer blijkt dat het alsnog mis gaat. Körmend is nét iets leper en gaat met de knikkers aan de haal: 90-94.

Puntje of veertig

Exit Europa, zo lijkt het. Want Landstede Hammers is na drie groepswedstrijden nog altijd zonder overwinning. Oké, Ventspils was een flinke maat te groot (111-74), maar tegen BC Kyiv ging het – net als woensdagavond tegen Egis Körmend – pas in de slotfase mis (68-77). En dus heeft het een wonder nodig om door te stoten naar de volgende ronde. Zeker omdat Kyiv zijn derde groepswedstrijd verrassend wint van Ventspils. ,,Yeah, dan moeten we onze resterende drie wedstrijden winnen, tegen Ventspils dan zelfs met een puntje of veertig verschil”, rekent Nigel van Oostrum uit. ,,Dat lijkt me niet echt realistisch.”

De captain weet precies waar het deze avond mis is gegaan. ,,Dat eerste kwart, hè! Een run van twaalf punten. En de manier waarop. Stom, stom, stom. Zij beukten ons van links naar rechts. En wij lieten het gewoon gebeuren. Normaal beuken we wel terug, maar nu niet, gek genoeg. Toch hadden we wel het gevoel dat het nog kon. Toen de verlenging begon, voelden we ons zó sterk. We hadden drie kwarten op rij gewonnen. Wel merkte je dat de vermoeidheid begon op te spelen. Ik zag steeds vaker jongens met de handen op de ellebogen steunen om bij te komen. De inhaalrace heeft uiteindelijk toch te veel kracht gekost, denk ik.”

Verlies verwerken