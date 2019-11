Landstede Hammers komt fractie tekort tegen Ironi Ness Ziona

De twee ploegen zijn vóór de tip-off al verzekerd van een Europees vervolg. Ook is dan al duidelijk dat de formatie uit Israël groepswinnaar wordt en Landstede Hammers als tweede eindigt. Niettemin schotelen de teams het publiek een aantrekkelijke open wedstrijd voor met fraaie scores over en weer. In tegenstelling tot een reguliere Europese pot is het voornamelijk aanvallen dat de ploegen doen, strak verdedigen is er nauwelijks bij.