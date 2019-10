Landstede Hammers komt tegen BAL nooit in de problemen

De vraag mag gesteld worden wanneer je het als topploeg goed doet, als je een regelmatige overwinning boekt tegen een team van minder kaliber. Natuurlijk let coach Herman van den Belt op de cijfers. ,,De verdedigende intensiteit was beter dan zaterdag in Den Helder. We hebben de driepunter bij de tegenstander weggenomen, Maar aanvallend was het soms slordig, dat kan wel beter.’’

Details spelen geen rol als het verschil tussen de winnaar en de verliezer zo groot is, de thuisclub laat in alle kwarten betere cijfers noteren. Bij Landstede Hammers doen de jongelingen Bart van Schaik en Jerom Oude Aarninkhof allebei bijna een kwartier mee. En het kost wat moeite, maar Van Schaik komt op het scoreformulier. ,,Eén score uit drie pogingen, daar doe je het niet voor. Het is fijn dat we meer spelen dan vorig seizoen om deze tijd. Nu is het zaak dat de scores goed zijn als we op het veld staan.’’

Van Schaik heeft bij een zege met dertig punten geen ander gevoel dan bij een overwinning van tien punten. ,,We proberen iedere wedstrijd hetzelfde te spelen. Hard spelen, als team. Ik heb wel duidelijk het idee dat we een goed team hebben. Omdat er niet zo gek veel is veranderd, stap je op een hoger niveau in. En de drie nieuwe jongens zijn gewoon goed.’’

De nieuwe aanjager Jordan Johnson is de topscorer van de avond (19 punten). En uiteraard valt Mohamed Kherrazi weer op, de international grist in 24 minuten gewoon 13 ballen onder het bord weg.