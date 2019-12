Landstede Hammers komt tekort tegen Kyiv

EUROPE CUPHet is Landstede Hammers niet gelukt de eerste groepswedstrijd in de tweede ronde van de Europe Cup te winnen. BC Kyiv sloop met de overwinning weg uit Zwolle: 68-77.

De ploeg van coach Herman van den Belt speelde een matige eerste helft. Schoten – met name vanachter de driepuntslijn - vielen niet en ook reboundend was Kyiv een pak beter. Waar Landstede in het eerste kwart nog redelijk in het spoor kon blijven (17-17), liepen de verschillen in het tweede kwart snel op: 28-41.

Het leek een kansloze missie, maar tegen alle verwachtingen in kreeg Hammers na rust de geest. Vooral Sherron Dorsey-Walker schoot met scherp, terwijl Kevin Bleeker de nodige rebounds pakte. Opgejut door het fanatieke thuispubliek ging Landstede Hammers in de achtervolging. Het kwam ontzettend dichtbij (51-55 aan het einde van het derde kwart), maar toch trokken de fysiek sterke bezoekers aan het langste eind. Dat had de ploeg van coach Ainars Bagatskis met name te danken aan Kasey Shepherd, bij wie vrijwel ieder schot raak was (24 punten).

In de slotfase liep BC Kyiv weg naar een 68-77 overwinning, waardoor Landstede Hammers ondanks een sterke tweede helft met lege handen achterbleef. Woensdag 18 december speelt Landstede Hammers het tweede duel in groep K bij Ventspils in Letland.