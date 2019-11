Landstede Hammers krijgt zicht op Europese overwintering na zege tegen Keravnos

ATLETIEK Andrea Deelstra gaat voor limietpo­ging naar Tokio

11 november Marathonloopster Andrea Deelstra heeft inmiddels haar plan B in haar hoofd. Ze gaat op zondag 1 maart 2020 in Tokio een tweede poging doen om de limiet voor de Olympische Spelen (2.28.30) te lopen. ,,Die marathon is voor mij om meerdere redenen de beste optie. Mijn management is nu druk bezig het startnummer in orde te maken.”