Landstede Hammers laat zege op Cyprus in de laatste minuut uit de handen glippen

EUROPE CUP Landstede Hammers Regio Zwolle wil graag naam maken in Europe Cup

22 oktober Landstede Hammers maakt woensdag na een afwezigheid van negentien jaar zijn rentree in Europa. In de eerste van zes groepswedstrijden in de FIBA Europe Cup is Kervanos op Cyprus de tegenstander. ,,Het is even een stukje verder rijden’’, lacht coach Herman van den Belt.