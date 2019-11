Landstede Hammers moet afrekenen met rivaal Keravnos

EUROPE CUPLandstede Hammers speelt woensdag (19.30 uur) de vierde van zes wedstrijden in de FIBA Europe Cup. En Noah Dahlman weet dat dit het duel is, dat absoluut gewonnen moet worden.

Dat Keravnos, de kampioen van Cyprus, het Europese gevecht serieus neemt is wel duidelijk. De ploeg uit Strovolos is sinds maandag in de stad, nadat zaterdag bij AEL Limassol de zesde zege van het seizoen is geboekt. In eigen land is Keravnos eenzaam koploper in de competitie.

Die status als koploper heeft Landstede Hammers ook, omdat Feyenoord Rotterdam zondag van Donar heeft verloren. Center Noah Dahlman verheugt zich op de wedstrijden die aanstaande zijn, drie duels in de Europe Cup en de kraker van zondag tegen Leiden. ,,We leven in een ritme als in de play-offs, met veel wedstrijden op niveau. Nu komt alleen het reizen er nog bij. Reizen is leuk, je moet alleen wel een beetje op je lichaam letten en veel rusten. Maar tot nu toe gaat dat goed.’'

Tweede plaats

Dahlman beseft dat Landstede en Keravnos in principe spelen voor de tweede plaats in de groep achter Ironi Ness Ziona uit Israël. Het betekent dat de formatie van coach Herman van den Belt met minstens vier punten verschil moet winnen, om de onderlinge balans in Zwols voordeel door te laten slaan. Maar Dahlman redeneert anders, in de geest van de topsporter. ,,Als we de resterende drie duels in Europa winnen, zitten we bij de laatste zestien ploegen. Zo simpel is het, toch?’'

Dat Landstede het eerste duel op Cyprus had kunnen winnen, weet Dahlman nog wel. Het ging echter in de laatste minuten mis (88-85). ,,Keravnos heeft een ervaren ploeg, ze kunnen plays maken op de momenten dat het nodig is. Daarom liep het voor ons op het laatste moment verkeerd af. Het komt in sommige wedstrijden aan op één aanval. Dat is mooi, de spanning die er dan op staat.’'