Landstede Hammers nu al verzekerd van vervolg in Europe Cup

Monique van Exter gaat voor het podium op het NK Driebanden in Marienberg

11:29 De 53-jarige Monique van Exter uit Lelystad begon als 15-jarige al te biljarten in het buurthuis. ,,Ik ging daar bij een vereniging waar mijn broer ook speelde. In het begin was hij beter. Maar toen zijn ‘kleine zusje’ steeds beter werd, vond hij het minder leuk. Ik was toen al onder de indruk van het spel. Ik begon bij een damesbiljartclubje en daar was ik al snel de betere. Toen was er iemand die zei: ,,Ga eens bij een jeugdvereniging kijken.’’ Daar liepen veel mannen rond die biljartles gaven. Toen was ik helemaal bevangen door het spelletje.’’