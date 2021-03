Landstede Hammers trapt pas in slotfase op het gaspedaal tegen Den Helder Suns

PAARDENSPORT Op een paard zitten is voor MS-patiënte Neel Scha­kel-Van Klei uit Holten al winst

28 februari Neel Schakel-Van Klei is als twintiger toe aan het hoogste niveau in de dressuursport, totdat de diagnose Multiple Sclerose (MS) plots die weg blokkeert. De drempel om het in de para-dressuur te proberen is dan nog te hoog. ‘Ik ben toch niet gehandicapt,’ is dan een veelgehoorde reactie bij ruiters. Bij de Holtense is dat zo’n vijftien jaar geleden niet anders. ,,De acceptatie van de ziekte heeft lang geduurd, tot nu eigenlijk.”