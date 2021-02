Landstede Hammers vindt bij vlagen het goede gevoel

Midwinter Marathon­week­end: geen evenement maar wel enkele (‘die’-)hardlopers die de sneeuw trotseren

7 februari Hij kijkt naar links en naar rechts de lange Loolaan in Apeldoorn in. Tientallen wandelaars struinen door de sneeuw, waar normaal gesproken dit weekend duizenden hardlopers voorrang krijgen voor de Midwinter Marathon. Frans Mulderij, voorzitter van de Stichting Marathon Apeldoorn, is dit weekend toch op locatie te vinden. Corona gooide al vroegtijdig roet in het eten. Maar loopt daar toch iemand door deze barre omstandigheden?