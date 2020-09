Landstede Hammers weet nauwelijks waar het aan toe is

Coach Herman Egberts is bij Ermelose korfbal­lers steunpi­laar voor man met steunhart

20 september Van beroep is hij softwaretester, langs de lijn is Herman Egberts een bevlogen korfbaltrainer. Dit seizoen is hij onbedoeld hoofdtrainer bij Dindoa in Ermelo, probeert wat minder fel te zijn, maar eist van zijn pupillen nog steeds honderd procent inzet.