Landstede Hammers zingt steeds hetzelfde liedje, leuk meedoen maar niet winnen

volleybal zwolle Reflex kan regiment afscheid nemende spelers geen overwin­ning als cadeautje meegeven

De laatste wedstrijd van het seizoen voor Reflex in de topdivisie eindigt in mineur. Na een bliksemstart is VoCASA 2 de sterkste in de Reflexhal (1-3). ,,Het ging erg gemakkelijk, maar dat zorgde er daarna voor dat we slap begonnen aan de tweede set”, vertelt coach Jordan Weggelaar. ,,Dat haalden we daarna ook niet meer in de rest van de wedstrijd.” Dat was aan de setstanden af te zien: 25-11, 23-25, 17-25 en 20-25.

17 april