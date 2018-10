Landstede verslaat regerend landskampioen Donar in spektakelstuk

WSV zet prima seizoens­start voort, maar wint moeizaam

15:18 WSV mag dan na vijf wedstrijden op de vierde plaats staan in de topdivisie, volop tevreden is coach Eric Maan nog niet. Reden daarvoor is het moeizame spel in de vijfsetter tegen Veracles zaterdagavond, waarin Maans gepromoveerde Warnsveldse ploeg in eigen huis de Groningers versloeg: 3-2.