Landstede ZAC in fysiek duel langs concurrent River Trotters

Veenstra wint van Staphorst-spits Uuldriks op Dutch Open Darts

2 februari Richard Veenstra en Wesley Harms staan in de finale van de Dutch Open Darts in Assen. Bij de herendubbels wonnen wereldtoppers Veenstra en Harms in de halve finales van een opvallende verschijning, voetballer Heine Uuldriks van hoofdklasser Staphorst.