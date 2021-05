Lelystad ziet drie jaar lang de beste renners van de wereld langskomen in de BinckBank Tour

MTB MTB-rijd­ster Anne Terpstra negende in de plakmodder van Nove Mesto

16 mei Mountainbikster Anne Terpstra is negende geworden in de tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. In Tsjechië had het een week lang geregend, maar was het droog op de wedstrijddag. Het betekende echter wel dat op vier hellingen gelopen moest worden.