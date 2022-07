Lelystedeling Hessel Hoekstra blijft verbazen en rijdt naar derde plek in Falsterbo; Frank Schuttert derde in CH de Wolden

De ruiter, die rijdt voor de stal van zijn Wierdense schoonvader Erik Wiefferink, koos ervoor om in de tweede omloop op zeker te rijden. Het gros van de twaalf combinaties koos ervoor om in die winnaarsronde de kortste route naar de voorlaatste hindernis te nemen. De meeste combinaties moesten dat bekopen met een fout, waardoor Hoekstra enigszins verrassend als derde eindigde.

Of de combinatie de tweede omloop zou halen was lange tijd spannend, omdat hij ondanks een foutloze eerste ronde in het parcours met hindernissen tot 1.60 meter twee strafpunten opliep wegens tijdsoverschrijding.

Hoekstra was mede door zijn winst in de driesterren GP van Eindhoven, zijn allereerste GP-zege, geselecteerd voor het toernooi in Zuid-Zweden. Hij had met Icoon ook kunnen debuteren voor Oranje, maar bondscoach Jos Lansink stelde hem niet op in de landenwedstrijd, waarin Nederland tweede werd.