Lelystedeling Hessel Hoekstra grijpt twee weken na eerste GP-zege net naast nieuwe hoofdprijs; eerste internationale overwinning Hasseltse Nekeman

paardensportTot voor twee weken geleden had springruiter Hessel Hoekstra nog nooit een flinke internationale Grote Prijs gewonnen. In de barrage van de driesterren GP bij het CSI Twente ging hij na de zege in de driesterren GP van Eindhoven op voor zijn tweede zege in twee weken. Een fout in de barrage kostte hem en zijn supertalent Icoon een nieuwe zege.

Alleen Bas Moerings (Ipsthar) liet in het Twentse Geesteren twee foutloze omlopen noteren. Icoon sprong ondanks een paar lichte touchés in de basisronde net als in Eindhoven voortreffelijk. Omdat Hoekstra de eerste foutloze ruiter was, moest hij ook als eerste starten in de driekoppige barrage en een tijd neerzetten. Dat resulteerde al vroeg in het verkorte parcours in een fout. De tweede plaats leverde een kleine 10.000 euro aan prijzengeld op.

De foutloze basisomloop was een uitermate knappe prestatie, want heel lang was het de vraag of er überhaupt een combinatie met nul strafpunten aan de finish zou verschijnen. Olympisch kampioen Ben Maher (gbr.) liep met zijn kampioenspaard Explosion W in het parcours met hindernissen tot 1.55 meter zelfs twaalf strafpunten op.

Greeve vijfde in tweesterren GP

Michael Greeve sprong in de tweesterren GP met zijn paard Andy naar de vijfde plaats. In de barrage maakte de combinatie een fout. Achter zijn toppaard Fyolieta, met wie hij de afgelopen twee weken op pad was met Oranje, dient zich daarmee wel een nieuw potentieel toppaard aan. De Veeninger ontving bijna 1800 euro aan prijzengeld.

Eerste internationale zege Nekeman

Ondanks dat er maar vier combinaties startten, was de kür op muziek in het dressuurtoernooi van het CSI Twente toch bijzonder voor Denise Nekeman. De Hasseltse amazone greep met haar Boston haar internationale zege bij de senioren. Met 74.8 procent reed de combinatie bovendien naar een goede score, al werd de score gedrukt door het grote verschil in de afzonderlijke beoordeling van de vijf juryleden.

In de Grand-Prix op vrijdag reed Nekeman naar de tweede plaats achter Anne Meulendijks (Issey), daarin scoorde de combinatie 70 procent. Meulendijks koos, net als de meeste ruiters, vervolgens voor de GP Special in plaats van de kür op muziek. Omdat de kür het beste onderdeel is van Nekeman en Boston, was de keuze voor haar niet zo moeilijk. ,,Veel mensen uit de buurt kwamen kijken, en voor hen is het leuker om de kür te zien”, aldus de winnares.

Nekeman verwacht niet dat ze nog in aanmerking komt voor het WK. ,,Nee, als ik een iets beter voorseizoen had gehad had ik er wel dichter bij gezeten. Soms loopt het helaas zo.”