Lelystedeling Van Buren is Worlds Fastest Gamer

McLaren maakte dinsdagavond bekend dat de Lelystedeling de finale had gewonnen van landgenoot Freek Schothorst. ,,Dit was de meest ongelooflijke ervaring, ik kan moeilijk onder woorden brengen hoe ik me nu voel’’, laat de Nederlander weten via de site van McLaren.

In Engeland

Van Buren vocht de afgelopen week in het Engelse Wokin voor de gewilde plek in de renstal van McLaren. De wedstrijd begon met elf racers van over de hele wereld, die zich op verschillende gebieden moesten bewijzen. Natuurlijk stonden hun rijvaardigheden in de simulators centraal, maar ook fysieke en mentale tests maakten deel uit van de selectiecriteria. Zo werd de 24 uur van LeMans gesimuleerd, maar moesten de kandidaten ook daadwerkelijk 24 uur simracen. McLaren zoekt iemand die niet alleen snel op het virtuele circuit is, maar ook gedurende lange tijd geconcentreerd kan blijven en data kan analyseren. Data die later door de teams van McLaren kan worden vertaald om prestaties op het echte circuit te blijven verbeteren.

Nieuwe werknemer

,,Dit was de meest ongelooflijke ervaring, ik kan moeilijk onder woorden brengen hoe ik me nu voel’’, laat de Nederlander weten via de site van McLaren. ,,Als je bedenkt dat ik vorige week voor het eerst in het McLaren Technology Centre kwam en nu als de nieuwste werknemer van McLaren weer vertrek is niet te bevatten. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken voor deze geweldige kans, alleen al hier te kunnen zijn, het team ontmoeten en strijden tegen geweldige tegenstander. Het is een onvergetelijke ervaring. Het is echt de moeilijkste sollicitatie die ik ooit heb moeten doen, maar met de mooiste beloning aan het einde. Ik kan niet wachten om te beginnen.’’

Felicitaties

Zak Brown, de grote baas van de Technische groep van McLaren, feliciteert Van Buren. ,,Hij heeft het geweldig gedaan en hij is een grote aanwinst voor onze organisatie wanneer de auto voor 2018 ontwikkelen en verfijnen.’’