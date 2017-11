Leppens met één zege toch naar hoofdtoernooi La Baule

Eddy Leppens is er met één zege in zijn kwalificatiepoule in geslaagd om het hoofdtoernooi van het wereldbekertoernooi in het Franse La Baule te bereiken. Aan de westkust in Noord-Frankrijk wordt het zesde wereldbekertoernooi van het jaar afgewerkt.

De driebander van de koploper in de eredivisie, HCR Prinsen uit Haarlo, leek na een nederlaag tegen de Nederlander Glenn Hofman het hoofdtoernooi te kunnen vergeten donderdag. Leppens ging tegen Hofman met 40-34 onderuit. Zijn tegenstander is kopman van het Haagse SIS Schoonmaak, de nummer twee in de eredivisie dat op een punt van staat van de Haarlose lijstaanvoerder.

Omdat Hofman zijn eerste partij alleen had verloren van de Deen Sörensen, was er nog een kleine kans dat Leppens het hoofdtoernooi kon bereiken. Hij moest dan wel winnen van Sörensen, wat de mondiale nummer achttien ook verrassend deed. De Deen bleef steken op een gemiddelde van één carambole per beurt, waardoor Leppens hem met een gemiddelde anderhalf met 40-26 klop gaf. Leppens eindigde zo als eerste in de poule van drie, met een minieme voorsprong van drie caramboles op Hofman.

Hoofdtoernooi