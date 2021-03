Levensgevaarlijk rhinovirus verstoort voorbereiding Olympische Spelen van Marc Houtzager en Frank Schuttert

Pechvogel Doornwaard is de pijntjes voorbij, ze wil een medaille bij het NK indooratle­tiek

19 februari Als juniore won Floor Doornwaard in 2017 goud op het NK atletiek en brons op het EK. Daarna verdween de talentvolle atlete uit Heerde vanwege blessureleed plotseling drie jaar van de radar. Nu is ze eindelijk weer fit genoeg om te starten bij het NK indooratletiek in Apeldoorn, op de 3000 meter is ze een outsider voor een ereplaats. Aan gretigheid geen gebrek.