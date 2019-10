Libero Kim de Wild voelt zich helemaal thuis bij Regio Zwolle Volleybal

Koude douche

December 2017, Eurosped is te gast bij Regio Zwolle Volleybal. De Wild is op dat moment speelster van de bezoekers. Ze mag tijdens de warming-up wat ballen aan het net verwerken, maar dat gaat mis. ,,De fysiotherapeut dacht aan een paar weken hersteltijd, maar bij het zien van de MRI-scan bleek dat ik mijn kruisband had afgescheurd”, vertelt De Wild. Wat volgt is een lange periode revalideren en een zoektocht naar een nieuwe club. Want ze kan niet bij de Twentse club blijven. ,,Dat voelde wel als een koude douche, gelukkig kon ik bij Regio Zwolle komen spelen. Er werd door Wilfried (Groothuis, de coach, JK) ook geen druk uitgeoefend op mijn herstel. Ik wilde fit zijn bij de start van de play-offs en dat is gelukt. Ik ben hier in Zwolle op mijn plek.”