Liefers snelt naar de zege op Klaverbladloop

VOLLEYBAL Regio Zwolle Volleybal kan maar niet constant presteren

4 januari Als de topvorm er is, kan Regio Zwolle Volleybal de beste teams in de eredivisie verslaan. Maar als de vorm ontbreekt, valt het team in sneltreinvaart in stukjes uit elkaar. Tegen Apollo 8 zijn de pieken te kort en de dalen te diep (1-3).