Ligtlee tankt vertrouwen op eerste baanoptreden na Rio

Elis Ligtlee uit Eerbeek was tevreden na afloop van haar eerste belangrijke toernooi op de baan in bijna anderhalf jaar.

De olympische kampioene op de keirin reed geen enkele belangrijke wedstrijd meer na het behalen van het goud in Rio in de zomer van 2016. Een knieblessure hield haar aan de kant en daarna was het lastig weer bij haar oude niveau in de buurt te komen.

Gespannen

“Eerlijk gezegd was ik wel wat gespannen. Maar die spanning was niet te groot, maar juist precies goed. En als je eenmaal op de baan rijdt is het weer heerlijk. Dat ik hier een tijd van 11 seconden precies op de 200 meter kwalificatie neerzet is zo slecht nog niet toch?”, aldus Ligtlee, die met vertrouwen toe gaat werken richting het WK in Apeldoorn begin volgend jaar.

Zilver