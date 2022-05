Lijdensweg wordt martelgang voor Landstede Hammers

basketbalHet seizoen van Landstede Hammers zit er dan eindelijk op. Winst in het slotduel tegen Tele Giants Antwerp met meer dan tien punten, was op voorhand al een kansloze missie. En dat werd het BNXT play-offs duel dinsdag dan ook: 94-39.

Een onthutsend slecht vierde kwart met maar twee punten, Telenet Giants Antwerp dat niet eens in de hoogste versnelling speelde en een overall schotpercentage van 34 procent. Het was een pijnlijke avond voor de uitgedunde Zwolse ploeg die in het eerste kwart al tegen een 28-13 achterstand aankeek. De thuisploeg leek zich verplicht te voelen om af en toe een inspanning te leveren, die Landstede Hammers vaak veel te machtig was.

Het tweede kwart was dramatisch. Alleen Dragos Diculescu en Thorir Thorbjarnarson, die in Zwolle vrijdag nog goed was voor 20 punten, scoorden. Veelzeggend was ook dat de teller driepunters, aan beide zijden, dat kwart op nul bleef staan.

Het derde kwart werd zo ingegaan met een 44-17 voorsprong voor Giants Antwerp. De smalle selectie van Landstede Hammers - de vrijdag uitgevallen Noah Dahlman, Niek van der Plas en Kevin Bleeker waren niet van de partij - kreeg het andermaal zwaar te verduren. Telenet Giants Antwerp liep uit naar 72-37. De BNXT gifbeker moest in het laatste kwart tot op de druppel leeg. Diculescu scoorde twee punten en dat was het wel.

Even leek een herhaling in het verschiet te liggen van het eerder BNXT-league duel. Toen finishte de Belgische formatie op een score van 102 punten. Omdat de thuisploeg het ook wel geloofde, werd dat The Hammers nog bespaard, tot zover er met een eindstand van 94-39 overigens sprake was van een besparing.

Telenet Giants Antwerp – Landstede Hammers 94-39. Bijzonderheden. Landstede Hammers uitgeschakeld in de BNXT play-offs.

Scores Landstede Hammers: Naba Echols 12 punten (3 rebounds), Dragos Diculescu 9 punten (5 rebounds), Thorir Thorbjarnarson 6 punten (10 rebounds), Ralf de Pagter 5 punten (2 rebounds) Jerom Oude Aarninkhof 3 punten (3 rebounds). Stefano Oude Bos 2 punten (2 rebounds) en Mike Schilder 2 punten (2 rebounds).