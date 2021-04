Lisanne de Krosse kan nu bij ‘haar’ Dynamo Apeldoorn in de eredivisie spelen

darts Harderwijk­se darter Martijn Kleermaker struikelt in Duits toernooi pas in de finale

10:53 Martijn Kleermaker is de toernooizege in het Players Championship 11 in het Duitse Niedernhausen net misgelopen. De darter uit Harderwijk verloor maandag in een spannende finale van Dirk van Duijvenbode (8-6).