Logische overwinning voor Dynamo op Topvolleybal Zwolle

Geheel volgens de logica van de ranglijst won Dynamo woensdagavond in de Eredivisie met 3-0 van Topvolleybal Zwolle. Voor de Apeldoorners een welkome zege in een drukke tijd, terwijl bij Zwolle de focus vooral is gericht op het komend weekend.

De toon in het duel werd vanaf de eerste servicebeurten gezet. Dynamo draaide direct de duimschroeven aan en liet Zwolle naar adem happen. Alleen omdat de ploeg in de slotfase de teugels liet vieren, rolde er voor Zwolle een niet al te dramatische score uit: 19-25.

Na een gelijkopgaande start van de tweede set, maakte Dynamo in het tweede deel vooral aanvallend het verschil, zodat de score opliep naar 16-25. Dynamo liet er ook in de derde set geen gras over groeien. Met risicovollere services, met name Nico Manenschijn was op dreef, werd het verschil gemaakt. Beide teams wisselden ook flink door en eindigden de derde set met een score van 18-25.

Mats Kruiswijk, met name in het eerste deel van de wedstrijd goed op dreef, bestreed dat het een makkie was. ,,Je moet het toch altijd maar doen, ook Zwolle heeft een aantal ervaren spelers. Wat we goed deden is dat we vanaf het begin zoveel druk zetten, dat ze niet in hun spel konden komen.”

Na twee nederlagen in de competitie en een moeizame wedstrijd in de Challenge Cup kwam de ruime overwinning wel als gelegen, wist ook Kruiswijk. ,,We hebben een enorm drukke maand, met competitie, beker en Europese wedstrijden. Ik weet niet eens hoeveel wedstrijden we hebben gespeeld.” Het was één van de redenen waarom er volop werd gewisseld. ,,Maar het is ook de visie van de trainer om iedereen aan bod te laten komen om goed voorbereid te zijn.”

Alert zijn

Bij Zwolle werd nog op het veld de wedstrijd nabesproken, waarbij iedereen zijn zegje kon doen. Tussen alle lange mannen stond ook dit keer weer de 15-jarige libero Niels Lipke, die zijn minuten mocht maken.

Coach Gerard van Vliet vatte de conclusies als volgt samen: ,,Wat beter had gekund was dat we sneller alert zijn in situaties waarin we het moeilijk hebben. In het begin van de wedstrijd werden we behoorlijk overdonderd. Positief is dat we aan het einde van de eerste set en in de tweede set ons toch terug vechten in de wedstrijd.”