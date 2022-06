Loris Veneman moet het doen met een vijfde plaats bij de TT: ‘Ik had toch wel op meer gehoopt’

motorsportDe oogst van Loris Veneman (15) afgelopen weekeinde in Assen? Een valpartij zaterdag en zondag de vijfde plek in de Northern Talent Cup. „Ik had op meer gehoopt, maar het was wel heel gaaf om hier in Assen te racen”, zei de Dalfsenaar.