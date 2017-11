Lotte van Beek verrast met brons op 1500 meter

Sneller dan NK

Zaterdag tekende ze in de derde rit voor 1.56,34 minuten. ,,Dat voelde heel goed. Weer wat sneller dan op het NK. De snelheid zit er weer in. Rondje 28,6, rondje 29,8, dat ging heel lekker. Ik had de macht om te versnellen, al had ik in de laatste ronde nog een missertje.’’ En toen begon het wachten voor de schaatsster van Gewest Friesland. ,,Ik was al blij dat ik wist dat ik volgende week in Stavanger weer in de A-groep zat met deze tijd. Mijn coach riep daarna al ‘je zit bij de top-7’. Het werd steeds mooier. Toen Marit Leenstra viel, dacht ik ‘wat gebeurt hier?’ En Irene Wüst haalde mijn tijd ook niet. Een derde plek! Ik kon mijn geluk niet op.’’