Lotte van Beek wil zich laten zien op EK Afstanden

Van Beek herkende de ijsbaan in Kolomna direct. ,,Ik heb hier nog wat goed te maken'', zegt ze. ,,Vijf jaar geleden reed ik hier een wereldbekerwedstrijd en viel ik op de 1.500 meter. Dat gaat me nu niet gebeuren'', klinkt het strijdvaardig. Maar de Zwolse wil zich ook laten zien op de ploegenachtervolging die ze in Kolomna met Marrit Leenstra en Melisa Wijfje rijdt. Voor de ploegenachtervolging tijdens de Spelen is Van Beek niet aangewezen als één van de drie rijdsters, maar de vier 'reserveplek' moet nog worden ingevuld door de bondscoach. ,,Dus kan ik me hier laten zien'', weet ze.