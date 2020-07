Lucas wordt in roerige periode voorzitter van DOS’46: ‘Je kunt aan de kant blijven staan of erbij springen’

Final Four-systeem Supercup volleybal voor één keer met vier teams

2 juli De strijd om de Supercup in het volleybal wordt voor één keer afgewerkt in een format met vier teams. De zogenoemde Supercup Final Four zal plaatsvinden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Volleybalbond Nevobo maakt binnenkort de locatie bekend.