Mannen Dynamo doen het cijfermatig goed, maar niet zonder het nodige overwerk

‘Handbal is een echte mannen­sport’, maar dat is in Salland nog niet doorgedron­gen: ‘We missen jongens waar je tegenop kan kijken’

Bijna elk Sallands dorp heeft wel een handbalvereniging. De zaalsport is na voetbal de populairste teamsport in deze regio. Voor vrouwen, welteverstaan. Want om in Salland handballende mannen of jongens te vinden, moet je welhaast met een loep op pad.

28 december