Mannen HC Zwolle vergeten te winnen bij Alecto

Danny van der Sluis, nationaal kampioen zonder motor: ‘Als je talent hebt moet je niet in Nederland zijn’

Danny van der Sluis was de laatste drie jaar de beste Superbike-coureur van Nederland. Maar van de gewenste en gedroomde overstap naar de Duitse titelstrijd is niets terecht gekomen, de coureur uit Staphorst zit zonder stuur in handen. ,,Eigenlijk had het seizoen al moeten zijn begonnen.’’

3 maart