Manon Bakker uit Swifterbant tweede op NK Veldrijden

Ze had vrede met haar tweede plek, maar was niet bij voorbaat voor die positie gestart. ,,Ik denk dat Inge en ik de afgelopen winter aardig aan elkaar gewaagd waren, dus ik startte wel degelijk om te winnen. Maar ik vertrok zo slecht dat ik vooral bezig was met het weer naar voren komen. Inge was wel goed gestart en dan krijg ik dat gat niet meer dicht.” Bakker trof ook geen parcours dat op haar maat geschreven was. ,,Nee eigenlijk niet. Ik houd van wat zwaarder lopende parcoursen, deze ondergrond lag er wat te hard bij voor mij.”