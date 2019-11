Marathon van New York maakt het cirkeltje rond voor Peter Jansen uit Zwolle

onk enduro Kan motocros­ser Thijs Bulten zijn grote voorbeeld trots maken?

9:47 Als Thijs Bulten (20) morgen in Zelhem in de E1-klasse de laatste race in het ONK enduro wint, treedt de Vordenaar als Nederlands kampioen voor het eerst in de voetsporen van zijn illustere oom en zijn grote voorbeeld Erwin Plekkenpol (38). Die stond in zijn carrière vier keer op de hoogste trede.