Marathonloopster Andrea Deelstra haalt in derde instantie toch de olympische limiet

ATLETIEKHet is gelukt. Andrea Deelstra heeft de lange weg naar de olympische marathon van Tokio met succes afgelegd. In Valencia kwam een tijd van 2.28.28 op de klokken, twee seconden onder de limiet. De inwoonster van Wapenveld krijgt in Japan de kans om revanche te nemen voor haar mislukte marathon in Rio de Janeiro.

In 2019 deed Deelstra (35) een eerste poging in de marathon van Berlijn. Een mysterieuze blessure aan haar linkerbeen hield haar ver van de limiet af. Vervolgens kwamen er nog meerdere obstakels op haar pad, maar Deelstra bleef alles geven voor haar doel. ,,Ik heb mijn huis verkocht om financiële ruimte te creëren. Ik heb meerdere blessures gehad en overwonnen. Alles stond de afgelopen jaren in het teken van dat ene doel.”

Op 1 maart 2020 deed ze een tweede, en op dat moment laatste poging om onder de olympische limiet te lopen. Maar de omstandigheden waren in Tokio verre van ideaal. Vanwege de coronamaatregelen mochten alleen wedstrijdlopers aan de start verschijnen. ,,Ik ben juist een echte wedstrijdloopster. Ik moet de strijd aangaan met lopers om mij heen. Dat was in Tokio niet het geval.”

Derde kans

Door het uitstel van de Olympische Spelen kwam er een derde kans om de limiet te slechten. De inmiddels in Wapenveld woonachtige atlete smeedde richtte haar pijlen op Valencia. Met succes, want ze liep onder ideale omstandigheden een tijd van 2.28.23 uur. Ze liep een hele vlakke race, 3.31 minuten per kilometer. Tot het 35 kilometerpunt bleef ze ruim onder de limiet, daarna werd het bloedstollend spannend. Op het tandvlees hield Deelstra twee tellen over.

De marathon in Spanje leverde meer nationaal succes op, want ook Bart van Nunen en Frank Futselaar haalden de limiet. Abdi Nageeye, al zeker van de spelen, was de beste Nederlander in 2.07.09 (vijftiende plaats).