Marathonschaatser Ronald Haasjes is nu ook een ‘grote meneer’ in het peloton

Op de Jaap Edenbaan in Amsterdam wint een Belg, maar maakt een Staphorster indruk. En dat in de eerste wedstrijd van Ronald Haasjes als A-rijder.

Nog geen jaar geleden zat Ronald Haasjes (22) verslagen op een stoeltje in zijn tent, opgezet aan de rand van de Weissensee. Aan opbeurende woorden had hij op dat moment even niets. Hij keek naar de grond en voelde zich - in zijn ogen - de verliezer van de dag.

Later kwam het besef pas: een vierde plek op het ONK, als B-rijder tussen de kanonnen uit het A-peloton. Onder zware omstandigheden. Best knap eigenlijk. Dat gevoel werd versterkt toen hij zijn telefoon opende en alle berichtjes las.

Gesprekken

Acht maanden later vindt Haasjes zichzelf terug op het kunstijs in Amsterdam, waar volgens traditie de eerste marathon van het seizoen wordt verreden. Niet langer als belofte, maar als ‘grote meneer’ in de topdivisie. Zijn prestaties in Oostenrijk bleven niet onopgemerkt. ,,In alle wedstrijden daar haalde ik de top-20, bij het ONK werd ik zelfs vierde. Het ging boven verwachting. Dat hebben de A-ploegen ook gezien. Ik heb daarna wat gesprekken gevoerd met teams en dacht: misschien wil ik het toch wel proberen.”

Haasjes moest er wel even over nadenken. Zijn werk bij een kraanverhuurbedrijf in zijn woonplaats Staphorst wilde hij per se behouden. Haasjes ging overstag en tekende bij Bouw Select. ,,Ik ben wel een paar uur minder gaan werken. Het niveau is namelijk echt hoog, dus ik moet vol voor de sport leven en veel trainen. Dat is pittig, ook met het werk erbij. Andere jongens zijn fullprof en hebben alle tijd om te trainen. Ik niet. Maar ik wilde het gewoon proberen. Als ik het niet zou doen, dan denk ik misschien op mijn zestigste: potdikke, wat een gemiste kans.”

Bevestiging

Zaterdagavond verscheen Haasjes in Amsterdam voor het eerst in het pak van zijn nieuwe ploeg en deed prima mee. Tegen de explosie van Jorrit Bergsma en winnaar Bart Swings, een paar ronden voor het einde, kon hij niets doen. ,,Ik ben heel blij dat ik de marathon heb uitgereden. Het is altijd spannend hoe je ervoor staat. Ik heb in de zomer hard getraind, maar de bevestiging krijg je pas in de wedstrijd. De trainingen zijn afzien voor mij. Mijn ploeggenoten zijn al veel langer A-rijder. Zo'n Jouke Hoogeveen is 40 jaar, die is flink gehard. Dit is echt topsport.”

Haasjes, fervent inline-skater in de zomermaanden, hoopt dat hij op het ijs ‘stappen kan blijven maken’. Zeker met het oog op de wedstrijden op natuurijs. De Weissensee in 2020 is een belangrijk doel voor de Staphorster.

Elementen