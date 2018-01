Marc Bouwmeester uit Loenen vindt nieuw team

Dit bericht volgt op ander goed nieuws van zijn dokteren die hem genezen hebben verklaard. In de zomer brak Bouwmeester twee nekwervels tijdens het WK in Australië. De laatste maanden kon de renner weer voorzichtig aan het fietsen wennen maar vanaf nu vervallen allerlei beperkingen.

,,Ik was erg blij met het nieuws van mijn dokter maar minstens zo blij met de belangstelling vanuit het Specialized MTB team. Ik denk dat we goed bij elkaar passen”. Ook Gert Stappenbelt is een blij man. ,,We willen komend seizoen een stap vooruit zetten en het team nog professioneler maken. Daarin past Marc prima. Wij hebben er 100% vertrouwen in dat hij weer op zijn oude niveau komt. Daar gaan we hem bij helpen”.