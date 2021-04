Marc Houtzager in aanloop naar Indoor Brabant tevreden met zesde plaats in Lier

Video Topturn­ster Elze Geurts (25) uit Raalte: dit moet er gebeuren om de turncul­tuur te veranderen

16 april Turnster Elze Geurts (25) herkent zich in de verhalen die oud-turnsters sinds vorig jaar zomer delen in wat het Dossier Turnmisbruik in Nederland is gaat heten. Destijds voelde de Raaltense turnster - die sinds kort weer deel uitmaakt van de Oranjeselectie - het misschien niet zo, nu weet ze beter. Maar ze heeft ervaren dat het verschil met de laatste jaren groot is en weet wat er voor nodig is om de turnwereld nog meer ten goede te veranderen.