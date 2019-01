Marc Houtzager mist zege in wereldbekerwedstrijd op een haar

Het parcours in de St. Jakobshalle was met hindernissen tot een hoogte van 1.60 meter loodzwaar. De een of andere combinatie maakte een springfout of struikelde over de toegestane tijd, die uiterst krap stond. Houtzager kwam als 22ste van de 40 combinaties in actie, en gaf als eerste het voorbeeld hoe het wél moest, met gek genoeg een paard dat niet bekend staat als het snelste dier. Echter in de barrage in de GP van vrijdag liet Houtzager ook al zien dat hij perfect in staat is het juiste aantal galopsprongen te rijden tussen de hindernissen om tot snelle tijden te komen.