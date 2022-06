Marcella Herzog pakt ook Nederlandse titel 10.000 meter op de baan, Hanneke Oosterwegel wint de 400 meter

Houtzager sluit ijzersterk toernooi in Sankt Gallen af met tweede plaats in Nations-Cup; Hierdense Morssink­hof wint GP Young Riders De Wolden

Na de zesde plaats in de Grote Prijs van Sankt Gallen (zwi.) op zaterdag, sloot Marc Houtzager het internationale toernooi op maandag sterk af met een tweede plaats met Oranje in de Nations-Cup. Één springfout in twee omlopen met zijn toppaard Dante betekende een volgende stap richting het WK van komende augustus in het Deense Herning.

