Marcus Ehning wint Jumping Zwolle

Gertjan Wassink trots na podium NK marathon

19:37 Derde worden op het NK marathon in Amsterdam met een mindere tijd (2.18.43) , bracht toch veel voldoening bij de Apeldoornse marathonloper Gertjan Wassink. Vooral het gevoel dat hij zich niet gek had laten maken en zijn eigen koers gelopen heeft, was de winst van gister. “We begonnen in een sterk Nederlands groepje. Mijn voorbereiding was alles van perfect verlopen en ik voelde dat ik na 26 kilometer mijn eigen race moest gaan lopen. Ik liet ze gaan maar ze liepen nooit echt ver weg”.