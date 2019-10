Mark Wassink heeft zesde ONK-titel voor het grijpen in Harfsen

De Larense motocrosser heeft in de E3-klasse dankzij drie zeges dit seizoen een straatlengte voorsprong op zijn belangrijkste concurrent, Thierry Pittens. Als Wassink derde wordt in de voorlaatste race van het seizoen, is hij zeker van zijn titel.

In en rond Harfsen moeten de ‘inters’ zo’n 225 kilometer in totaal afleggen en staan er per ronde drie technische proeven op het programma. In totaal leggen de coureurs drie ronden af.

Spannend

Wassink is niet de enige van de ‘regiohelden’ die kansrijk is voor een titel. Ook Vordenaar Thijs Bulten staat aan de leiding, in de E1-klasse. Daar is de titelstrijd in tegenstelling tot de E3-klasse wél heel spannend. Bulten kwam na een matige start van het seizoen aan de leiding door de thuiswedstrijd in Vorden vorige week te winnen, maar hij heeft maar een kleine voorsprong op zijn naaste concurrenten. Voor Bulten is het zaak in ieder geval op het podium te eindigen, om zo zijn titelkansen levend te houden.