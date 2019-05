Massastart? Hekman sluit geen deuren: ‘Maar niet op de manier van de laatste jaren’

Zijn hoofd staat nog lang niet bij de winter, stelt Gary Hekman lachend tijdens de Europa Cup in Heerde. Inline-skaten dus, buiten op de piste. ,,Het is mei. We komen net uit een rustperiode, ik ben nog 6 tot 7 kilo te zwaar. En dan moet ik het ineens over een massastart gaan hebben. Nee, ik heb Jan wel zien staan, maar hem bewust nog niet aangesproken."

Veranderen

Maar, benadrukt Hekman, het is een goed teken dat de bondscoach er is. Dat toont betrokkenheid. Coopmans is er voor Hekman, die in Heerde de puntenkoers rijdt en afgelopen woensdag voor de zesde keer (!) de Klim van Steenwijk won. De Kampenaar blijft een belangrijke gegadigde voor de massastart in de winter. ,,Ik ben ook best bereid daar dingen voor te laten, maar niet op de manier waarop het de laatste jaren is gegaan. Er moeten eerst dingen veranderen."

Zoals het kwalificatieproces. ,,Als ik weer met allemaal rijders van dezelfde ploeg een plaatsingswedstrijd moet rijden, sta ik als individu al met 3-0 achter. Jumbo komt met een opleidingsploeg, dat is heel goed, maar dat betekent ook drie extra plekken voor junioren. Dan hebben ze weer een trein gebouwd. Dat soort zaken moet dichtgetimmerd worden. Ik wil er echt wel voor gaan, maar het ligt ook aan anderen."

Ook is de massastart de afgelopen jaren gedomineerd door relletjes, op het WK in 2017 en het NK in 2018 bijvoorbeeld. Dat is Hekman niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Het is voor een bondscoach ook lastig, je kunt het nooit goed doen. Daar gaat Jan ook mee te maken krijgen. Hij krijgt gegarandeerd een keer ruzie. Daarom heeft zo'n functie een houdbaarheidsdatum, je kunt dit niet tien jaar blijven doen. Daarom denk ik ook dat het voor Geert (Kuiper, de vorige bondscoach, JS) klaar was."

Snelheid

Met Coopmans aan het roer kan Hekman een frisse start maken. De droom om mee te doen aan de winterspelen, blijft levend. Al verdwijnt de hoop op deelname met het jaar een beetje. Omdat marathonschaatsen en inline-skaten niet op de olympische kalender staan, moet Hekman (30) het hebben van de massastart. ,,Ik ben er te oud voor, denk ik. Op de massastart moet je wel de snelheid blijven houden en ik ben bang dat ik over drie jaar wel minder word."